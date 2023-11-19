دعاء للحبيب فى المطر..كلمات تفتح له الأبواب المغلقة ويرزقه الله رزقا واسعا

دعاء للحبيب فى المطر من أكثر الأدعية التي يبحث عنها الكثير خاصةً الفتيات، فوقت المطر على الإنسان أن يستغله لأن أبواب السماء تفتح فهو وقت خير، ويسأل المسلم منا ربه بكل ما يتمناه ويدعو الله، فهو وقت استجابة الدعاء ودعاء للحبيب فى المطر من الأدعية التي يرددها كثير من الفتيات، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء للحبيب فى المطر .

(( اللهم أقضي له حاجته وفرج كربته وارحمه ولا تبتليه وارزقه من حيث لا يحتسب)).

اللهم سخر له جنود الأرض وملائكة السماء اللهم افتح له كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه وأبعد عنه كل شر.

اللهم عظمني في قلب حبيبي وجملني في عينه واجعلني له كما يحب واجعله لي كما احب واجعلنا لك يالله كمإ تحبٰ ويسر جميع أمورنا وحقق أمنياتنا انك على كل شيء قدير.

اللهم إني استودعتك قلبا أحبه استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته الله من كل شيء يضره.

اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمه بكرمك الواسع في حياته وفي كل خطوة يخطوها، وارزقه الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا، يارب أسعد قلبه، وأطل عمره، وأبعد عنه كل أذى.

اللهم إني أسألك توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يا رب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب.

اللهم ثبت له يقينه، وارزقه حلال يكفيه.

اللهم ابعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه.

اللهم أنزل رحمتك ولطفك به مع كل قطرة مطر وأكرمه بعظيم غفرانك.

اللهم يسر طريقه، وسخر له الطيبين من خلقك، وأشرح صدره بذكرك.

دعاء لحبيبي البعيد

( اللهم اسألك لقاء مع حبيبي البعيد).

( اللهم يا رب يا سميع يا مجيب يا رب اسألك أن تقرب لي ذاك البعيد عني والقريب لروحي اللهم حنن كل ما فيه لي وسخرني له وسخره لى واجمعنا بالحلال واسعد قلبي بقربه يارب ياحبيبي اللهم اجبرني يا جبار يا مغيث أغثني)

(اللهم إني أسألك لحبيبي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب).

(اللهم يا رب أن تجعل التوفيق نصيبا لحبيبي في كل أمور حياته بداية باختباراته وعمله ونهاية بي).

(اللهم أسألك ألا يضيع له تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك لحبيبي).

(اللهم افتح أبواب الحياة الحلوة والتوفيق والخير الوفير لحبيبي).

(اللهم ياحنان يا منان افتح لـحبيبي أبواب الرزق الحلال واغنيه بحلالك عن حرامك يا رزاق يا كريم اللهم ارزقنا راحة البال).

(اللهم ارزقنا بركة في العمر ونور في القلب وضياءً في الوجه وسعة في الرزق).

(اللهم اكتب له طول العمر وحسن العمل وسعة الرزق وسعادة الدارين).

(اللهم ارزقه السعادة الدائمة ومداخيل الرزق وراحة البال وطمأنينة القلب وبشره بأجمل الأقدار).

( اللهم حقق له ما يتمنى وارزقه حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال، اللهم إني استودعتك أموره كلها مستقبله رزقه وتوفيقه يا رب، اللهم أسعد قلبه بتحقيق ما يتمنى وابعد عنه كل أذى).

دعاء المطر للحبيب

(اللهم مثل ما أضأت الكون بنور شمس هذا اليوم أضئ قلبه بنور حبك ضيئا لا ينطفئ وارزقه رزقا دائما لا ينقطع وصحة يستخدمها في طاعتك وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك).

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(اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه، في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم).

(اللهم هون عليه وطمئن قلبه وارح باله وارحمه وارزقه من واسع فضلك واجمعني به في الحياة الدنيا يا حي يا قيوم، و لا تريني فيه ما لا يسر وأدم علينا محبتنا واجمعنا فيما يرضيك وأكرمنا برزق يليق بجلالة قدرك يارب العالمين ربي إني فيك أحبه).

(اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم إن كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله، اللهم إن كان رزق حبيبي حراما فطهره منه وأبعده عنه ويسر له الحلال وقربه منه، اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك له فيه، اللهم اجعلني له حور عين الدنيا والآخرة، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة).

(اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الأرض وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض، اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه).

(يا رب أحببته فيك يا رب أحفظه عن معاصيك يا رب اجعل عمره فيما يرضيك يارب أكرمه يوم يلاقيك يارب ثبته في الدنيا على الدين وابعثه يوم الآخرة من أهل اليمين).

دعاء للحبيب مكتوب

(اللهم إني استودعتك قلبا استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته من كل شيء يضره).

(اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا، يارب أسعد قلبه، وأطل عمره، وابعد عنه كل أذى).

(ربي احفظ لي حبيبي فهو أجمل عطاياك وكل رضاي، اللهم إني استودعتك حياته وصحته وعافيته).

(اللهم إني أحبه حبا يجهله هو وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي له اسعده واحفظه ولا تريني فيه بأسا يبكيني).

(اللهم إني استودعتك حبيبي فلا تريني فيه مكروها وأن تبقيه لي حتى تتوفاني).

(اللهم وفق حبيبي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلا ميسرا لحبيبي اللهم آمين).