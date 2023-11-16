عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

4 كلمات رددها إذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة

صدى البلد

ذكر الله فيه سعادة المرء والحرص على استحضار وجود الله في سره وعلانيته، ولذكر الله تعالى فضائل كثيرة، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم- أكثر الناس ذكرًا لله عزوجل، واستغفارًا له وقد غفر ذنبه مسبقًا، وقد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الكثير من الأحاديث النبوية القدسية وغيرها التي تبين فضل الذكر وعظم أجر صاحبه عند ربه. 

4 أذكار اذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء 

1-بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم .

2-اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

3-سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

4-رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا.

اعتقاد خاطئ عن آية "وأما بنعمة ربك فحدث"

دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد.. ردده حتى ترى الهدوء والسكينة

آيتان تعوض قيام الليل وتفرج همك وتجعل دعائك مقبول.. أوصى النبي بهما

لماذا لا نقول البسملة في سورة التوبة؟ كثيرون لا يعرفون السبب

ليه مهم تقرأ أذكار الصباح والمساء يوميًا؟

١. لأنك بيها بترضي رب العالمين.
٢. لأنها بتحميك وبتحفظك من الشيطان ووسوسته.
٣. تصرف عنك كل هم وحزن وتريح قلبك 
٤. تجعلك في معية الله وحفظه من كل أذى وسوء.

فوائد المحافظة على أذكار الصباح

المسلم الذي يداوم على أذكار الصباح تتحقق الكثير من الفوائد والقيم في حياته، وأبرزها:

1- إخراج الشيطان من حياة المسلم.

2- كسب رضا الله عزّ وجلّ.

3-إبعاد الهم والحزن عن القلب، وجلب الراحة والسرور له.

4-جعل القلب والجسم أقوى.

5- ذكر الله عزّ وجلّ ينير القلب والعقل والوجه.

6-جلب الرزق وطرح البركة فيه.

7-يستشعر المسلم مراقبة الله عزّ وجلّ له في جميع الأوقات، الأمر الذي يوصله إلى مرحلة الإحسان، أي أن يعبد الله كأنه يراه.

8- القرب من الله عزّ وجلّ، فالمسلم الدائم الذكر لله عزّ وجلّ يكون أكثر قربًا منه، كما جاء في الحديث القدسي: « فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم».

أخف كلمتين على اللسان وأثقلهما في الميزان ويحبهما الله.. داوم عليهما

هل ذنوب الخلوات تمنع الرزق والزواج ؟.. احذر 5 عقوبات تصيبك

تشهد الملائكة موته وغسله ودفنه.. سورة قرآنية بها معجزة للمريض الذي يحتضر

دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك

اذكار الصباح مكتوبة قصيرة

• سبحان الله العظيم وبحمده؛ مائة مرّة.
• سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ (مائة مرة أو أكثر).
• اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.
• اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ.
• رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.
• حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (سبع مرات).

لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.
• بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ ، في الأرضِ ، ولا في السَّماءِ ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ (ثلاث مرات).
• سُبْحَان الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سبحان الله رِضَا نفسه، سبحان الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سبحان الله مِدَادَ كلماته ثلاث مرّات.
• يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ ، و أَصلِحْ لي شأني كلَّه ، و لا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا.
• اللهمّ عافِني في بدني، اللهمّ عافني في سمعي، اللهمّ عافني في بصري، لا إله إلّا أنت ( ثلاث مرّات).
• لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ (عشر مرات).
• سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ (مائة مرّةٍ أو أكثر). 

فوائد المحافظة على أذكار الصباح أذكار الصباح أثر أذكار الصباح أثر أذكار الصباح في حفظ الإنسان من الأخطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية ..وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

الخطيب يدعو كولر لاجتماع طاريء في الأهلي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

أول تعليق من البحرين على قصف الاحتلال المستشفي الميداني الأردني في غزة

الأرصاد: انخفاضات جديدة في درجات الحرارة بهذا الموعد

الزمالك يفاوض 4 مدربين خلفا لـ أوسوريو.. ورد مفاجئ من موسيماني

مدبولي يشهد توقيع بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا

تريند جديد.. فتاة تتحدى جمهور التيك توك بتناول حلوى الموت الأسود

هيفاء أبو غزالة تشكر الدكتورة نيفين القباج.. وتصفها بـ «الوزيرة الإنسانة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية ..وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

فيديو

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

مقطع فيديو لطفلة بكماء تنطق بعد سنوات من المعاناة لسبب غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ