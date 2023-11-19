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دار الإفتاء المصرية تقدم خدمة حجز موعد مسبق عبر بوابتها الإلكترونية

صدى البلد

أطلقت دار الإفتاء المصرية إمكانية الحجز المسبَّق للمواعيد لطالبي الفتوى الشفوية من خلال بوابتها الإلكترونية، في إطار مواكبةً عصر التحول الرقمي والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات الإفتائية والتيسير على الناس، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وتأتي هذه الخدمة مواكبةً للتقدم التكنولوجي وللتسهيل على السادة المستفتيين الراغبين في زيارة دار الإفتاء المصرية للحصول على الأجوبة الوافية لأسئلتهم.

كما تهدُف دار الإفتاء المصرية من هذه الخدمة إلى راحة المستفتيين وتقليل أوقات الانتظار والحد من أوقات تكدس الزوار، ومساعدة المستفتي القادم من أماكن بعيدة على الحصول على طلبه من أول زيارة.

كما تتيح هذه الخدمة لطالبي الفتوى اختيار الموعد الملائم لهم ولظروفهم الخاصة وتمكنهم من تغيير الموعد أو إلغائه.

وللوصول لخدمة الحجز المسبَّق نرجو الدخول على البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية على الرابط التالي: dar-alifta.org ثم الدخول إلى خدمة حجز موعد من الصفحة الرئيسية؛ يمكن من خلال النافذة إدخال البيانات لحجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارة المختصة بدار الإفتاء المصرية.

كما يمكنكم الوصول لخدمة حجز موعد عبر القنوات التالية:

• أولا: حجز موعد - دار الإفتاء المصرية (dar-alifta.org)
• ثانيا: تطبيق دار الإفتاء للهواتف المحمولة ((Android & IOS
▪ رابط التطبيق علي الاندرويد
▪ رابط التطبيق علي IOS

وبناءً على ذلك يتم تحديد الموعد الذي يحضر فيه طالب الفتوى إلى مقر دار الإفتاء المصرية في الموعد المحدد بكل سهولة ويسر للحصول على إجابة لأسئلته.

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