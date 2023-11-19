أحمد حاتم: خايف من الفشل لأعمالي القادمة

كشف الفنان أحمد حاتم، عن المخاوف التى يواجهها فى حياته بشكل عام والتى من أبرزها خوفه الدائم على ابنه يحيى.

وقال أحمد حاتم، في تصريحات تليفزيونية، أن الخوف من المستقبل لا يراوده بشكل دائم لأن هناك خوفا سلبيا وهو الذى يجعله متوتر دائمًا من القدوم على أى شيء جديد .

وعن أكثر المخاوف التى تراوده دائمًا، قال أحمد حاتم إنه حاليًا بخاف من الفشل وهو إحساس مسيطر عليه بسبب أعماله السينمائية التي ينتظرها والأدوار المختلفة الذي يقدمها في كل عمل.

وعن علاقته بأبنه يحيى، قال أحمد حاتم ، أنه يخاف عليه دائمًا وعلاقته به، ويفكر فيه وفي مستقبله وتربيته بشكل عام.

وقد أعلن أحمد حاتم مؤخرًا بدأ تصوير كواليس فيلمه السينمائي الجديد الذى يدعى «المنبر»، حيث انطلق تصويره من داخل منطقة الحطابة بالقاهرة .

ويجسد أحمد حاتم خلال أحداث الفيلم شخصية عالم أزهري، التي من المقرر أن تدور في إطار تاريخي .ويشارك في بطولة فيلم المنبر نخبة من النجوم من بينهم آيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وأحمد فهيم، وميدو عادل وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج أحمد عبد العال.