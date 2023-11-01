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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشخصية عالم أزهري.. تفاصيل شخصية أحمد حاتم فى فيلم "المنبر"

أحمد حاتم
أحمد حاتم

بدأ الفنان أحمد حاتم تصوير كواليس فيلمه السينمائي الجديد الذى يدعى «المنبر»،  حيث انطلق تصويره من داخل منطقة الحطابة بالقاهرة .

ويجسد أحمد حاتم  خلال أحداث الفيلم شخصية عالم أزهري، التي من المقرر أن تدور في إطار تاريخي .ويشارك في بطولة فيلم المنبر نخبة من النجوم من بينهم آيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وأحمد فهيم، وميدو عادل وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج أحمد عبد العال.

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حسن المصري

و يعرض حاليا لأحمد حاتم فيلم "حسن المصري" مع دياموند بوعبود، ومكرم مراد، ولينا صوفيا، وفريال يوسف وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف نورا لبيب ومن إخراج سمير حبشي.

وقد أعرب الفنان أحمد حاتم خلال الفترة الماضية عن سعادته بفيلم حسن المصري الذى يعتبر أول فيلم سينمائي أكشن له ، حيث يختلف تمامًا عن جميع الأدوار الذى قدمها من قبل. 

 

وقال أحمد حاتم فى تصريحات ل"صدي البلد": أن الذى حمسه لتجسيد دوره فى حسن المصري أن الدور جديد ومختلف تمامًا وهو لا يعتبر أكشن فقط . 

 

وشخصية حسن المصري، هو مسئول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف.

والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض. وتمكن فيلم حسن المصري من بطولة أحمد حاتم من احتلال المركز الثاني في شباك التذاكر المصري حيث حقق في أول ايام عرضه في السينمات إيرادات بلغت 364,603 جنيه

وعن الأعمال المنتظرة الفترة القادمة ، قال أحمد أنه ينتظر عرض فيلم الملحد وهو من الأعمال الذى أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بسبب اسمه وتداولت بعض الأحاديث أن سيتم تغير الأسم لكن هذا ليس حقيقي ، وأيضًا يجهز لمسلسل مكون من 10 حلقات فقط.

 

احمد حاتم فيلم المنبر فيلم حسن المصري فيلم الملحد

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