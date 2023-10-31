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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي تعلق على احتمالية مشاركة ميريام فارس في تريو نايت

نوال الزغبي
نوال الزغبي

صرحت الفنانة نوال الزغبي  عن رأيها عندما سؤلت بمن يكون بديلاً في الموسم الجديد لمطربين شاركوا في الموسم السابق لحفل"تريو نايت" .

وقالت نوال الزغبي خلال لقائها ببرنامج "هذا مكانك" عن إجابتها حول إحتمالية وجود ميريام فارس بدلاً من نانسي عجرم ، أن الفنانة ميريام فارس بأنها قد تخطت العالمية مع كل من ويتني هيوستن وسيلين ديون  وأن هذا أقل من مكانها لذلك تختار هيفاء وهبي .

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تعليق ميريام فارس بعد أن شبهت بالفنانة فيروز بعد أن وصلت للعالمية

وعلقت الفنانة ميريام فارس مؤخرًا على التصريحات المتداولة بعد أن شبهت مسيرتها بالفنانة فيروز أثناء تكريمها  بجائزة حملت اسم أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية خلال حفل الموريكس دور .

وقالت فى تصريحات ل "Et بالعربي":   لا يوجد أحد يشبه نفسه بالفنانة فيروز ، وهناك الكثير يتعامل بمبدأ خالف تعرف ، وفى حالة لم يجدوا ما يتداولوه من الشخصيات الناجحة يكذبوا الكذبة ويظهروا ينتقدوها. 

وتابعت مريام فارس،  قائلة: أنها لاتهتم بهذه الشخصيات فى حياتها المهنية ولا الشخصية.

وكانت ميريام فارس قد علقت أثناء تكريمها فى حفل الموريكس دور انها سعيدة انها توصل للعالمية بعد ان سبقتها الفنانة فيروز مما أثار الجدل .

وتابعت أثناء التكريم ، معلقة : لما بتكون بعز عطائك ما بتتخيل ان ممكن يجي شي ويكسرك أنا انكسرت وقعدت بفرشتي أربع سنين ووصلت لوقت أني ما هقدر أعمل أحلى شي بحياتي وهو المسرح، وتخليت أني مش هقدر أغني ولا أرقص ولكن على قد ما كانت إرادتي قوية وحبي لعائلتي وأهلي كبير وقد ما كان فني وموهبتي أقوى من وجعي وقفت وركضت حتى حقق حلمي.

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