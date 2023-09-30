بيكدبوا الكدبة ويصدقوها .. ميريام فارس ترد على جدل تشبيهها بفيروز

علقت الفنانة ميريام فارس على التصريحات المتداولة بعد أن شبهت مسيرتها بالفنانة فيروز أثناء تكريمها بجائزة حملت اسم أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية خلال حفل الموريكس دور .

وقالت فى تصريحات ل "Et بالعربي": لا يوجد أحد يشبه نفسه بالفنانة فيروز ، وهناك الكثير يتعامل بمبدأ خالف تعرف ، وفى حالة لم يجدوا ما يتداولوه من الشخصيات الناجحة يكذبوا الكذبة ويظهروا ينتقدوها.



وتابعت مريام فارس، قائلة: أنها لاتهتم بهذه الشخصيات فى حياتها المهنية ولا الشخصية.

ميريام فارس

وكانت ميريام فارس قد علقت أثناء تكريمها فى حفل الموريكس دور انها سعيدة انها توصل للعالمية بعد ان سبقتها الفنانة فيروز مما أثار الجدل .

وتابعت أثناء التكريم ، معلقة : لما بتكون بعز عطائك ما بتتخيل ان ممكن يجي شي ويكسرك أنا انكسرت وقعدت بفرشتي أربع سنين ووصلت لوقت أني ما هقدر أعمل أحلى شي بحياتي وهو المسرح، وتخليت أني مش هقدر أغني ولا أرقص ولكن على قد ما كانت إرادتي قوية وحبي لعائلتي وأهلي كبير وقد ما كان فني وموهبتي أقوى من وجعي وقفت وركضت حتى حقق حلمي.

ميريام فارس وأغنيتها مع محمد منير

وكانت ميريام فارس قد طرحت عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، أغنية الساحل الشمالي بالتعاون مع الفنان محمد منير، وهي من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، وجيتار شريف فهمي