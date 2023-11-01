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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والدة مي عز الدين تبدأ جلسات غسيل الكلى و"زواج اصطناعي" يغط الفنانة نفسيا

مى عز الدين
مى عز الدين

طمأنت الفنانة مي عز الدين، جمهورها، على صحة والدتها؛ بعد أن صرحت خلال الأيام الماضية، بشأن ظروفها الصحية، وأنها بدأت في جلسات غسيل الكلى.

وقالت مي عز الدين، في تصريحات لـ"Et بالعربي"، إنها واجهت الكثير من الصعوبات الشخصية؛ بسبب معرفتها بمرض والدتها التي تعاني من قصور في الكلى، وضرةر اتخاذ قرار، إما بغسيل الكلى أو زراعة أخرى، وكان ذلك عقب التعاقد على مسرحيتها “زواج اصطناعي” مباشرة، ولم تستطع إلغاء التعاقد؛ لذلك كان هذا بمثابة ضغط نفسي عليها.

وعن صحة والدتها حاليًا، قالت مى عز الدين، إن صحة والدتها بخير، وأفضل حاليًا، وبالفعل بدأت في جلسات غسيل الكلى، وبدأت بجلسة غسل مكثفة، وشعرت بتحسن ملاحظ، وتستكمل باقي الجلسات خلال الفترة المقبلة.

وعن الأعمال القادمة لها، قالت مي عز الدين: إنها لا تفكر حاليًا في أي أعمال جديدة؛ بسبب ظروف مرض والدتها، معلقة: “مركزة أوي على المسرحية، وعايزه أخلصها وأرجع أشوف والدتي، وأطمن على حالتها الصحية”.

وكانت مي عز الدين خرجت، خلال الأيام الماضية، في تصريحات تليفزيونية، كشفت لأول مرة عن مرض والدتها، قائلة: "كان همي إني أكون على قدر المسئولية، خاصة وأنني بعد قبولي للعمل؛ والدتي مرضت، وكنت مشغولة معها لأنها كانت تغسل الكلى".

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مسرحية زواج اصطناعي

كشفت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عن البوستر الدعائى لمسرحية “زواج اصطناعي” خلال الأيام الماضية والذى يقوم ببطولته مى عز الدين وتعتبر هى المرة الأولى التى تشارك فيها مي عز الدين فى موسم الرياض بعرض مسرحي، والأولى لها أيضا فى تقديم عمل مسرحي.

والعمل يروي قصة زوجين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية. هذا الخبير يستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمساعدتهما على إعادة التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

وتجمع هذه القصة بين الكوميديا والعواطف الإنسانية، حيث يتعين على الزوجين أن يواجها مشاكلهما بوجه جدي ومضحك في نفس الوقت، وهذا يعكس مهارات الأداء المميزة التي يتمتع بها كلا من محمد أنور ومي عز الدين.

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