والدتها بتغسل كلى.. مى عز الدين تكشف دعم تركي آل الشيخ بزواج اصطناعي

كشفت الفنانة مى عز الدين ، عن رأيها فى أولى تجاربها المسرحية ومشاركتها فى لأول مرة في موسم الرياض بمسرحية "زواج اصطناعى".

وقالت مى عز الدين ، فى لقاء عبر برنامج "عرب وود" : أتمنى أن ينال العرض المسرحى إعجاب الجمهور السعودى الذواق للفن كما أنه يقدر الفن ويثمنه.

وأضافت مى عز الدين : أننا أخذنا دفعة قوية من جانب المستشار تركى ال الشيخ الذى دعمنا ووفر لنا كل سبل لتقديم عمل جيد وأتمنى أن يحضر العرض وينال إعجابه.

مى عز الدين

وكشفت الفنانة مي عز الدين، كواليس مسرحية زواج اصطناعي التي تقدمها في السعودية.

وقالت في تصريحات لبرنامج عرب وود:" كان همي أن أكون على قدر المسئولية، خاصة وأنني بعد قبولي للعمل؛ والدتي مرضت، وكنت مشغولة معها لأنها كانت تغسل الكلى".

وتأتي مسرحية "زواج اصطناعي" لتقدم تجربة فريدة في عالم المسرح والكوميديا.

والعمل يروي قصة زوجين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، وهذا الخبير يستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمساعدتهما على إعادة التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

وتجمع هذه القصة بين الكوميديا والعواطف الإنسانية، حيث يتعين على الزوجين أن يواجها مشاكلهما بوجه جدي ومضحك في نفس الوقت، وهذا يعكس مهارات الأداء المميزة التي يتمتع بها كلا من محمد أنور ومي عز الدين.