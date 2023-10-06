أحمد حاتم عن فيلم حسن المصري: دور جديد ومش أكشن بس

أعرب الفنان أحمد حاتم عن سعادته بفيلم حسن المصري الذى يعتبر أول فيلم سينمائي أكشن له ، حيث يختلف تمامًا عن جميع الأدوار الذى قدمها من قبل.

وقال أحمد حاتم فى تصريحات ل"صدي البلد": أن الذى حمسه لتجسيد دوره فى حسن المصري أن الدور جديد ومختلف تمامًا وهو لا يعتبر أكشن فقط .

وعن الأعمال المنتظرة الفترة القادمة ، قال أحمد أنه ينتظر عرض فيلم الملحد وهو من الأعمال الذى أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بسبب اسمه وتداولت بعض الأحاديث أن سيتم تغير الأسم لكن هذا ليس حقيقي ، وأيضًا يجهز لمسلسل مكون من 10 حلقات فقط.

فيلم حسن المصري:

وشخصية حسن المصري، وهو مسئول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف.

والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض. وتمكن فيلم حسن المصري من بطولة أحمد حاتم من احتلال المركز الثاني في شباك التذاكر المصري حيث حقق في أول ايام عرضه في السينمات إيرادات بلغت 364,603 جنيه.