هاني محمود: لم يكن لدينا قواعد بيانات 90% من الوزارات حتى 2014

قال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن مصر حتى 2014 لم يكن لديها قواعد بيانات لنحو 90% من الوزارات، وأنشأنا أضخم قاعدة بيانات في إفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي أطلق عليه الرئيس عبد التاح السيسي "عقل الدولة المصرية".

وأضاف خلال حواره في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن قرار تحويل الدعم من الدعم العيني إلى الدعم المالي تطلب ربط قواعد بيانات كل المؤسسات المصرية، فلم نكن نعرف الأسرة محل البحث الاجتماعي تمتلك سيارة أم لا، وكان لابد ربط بيانات كل شخص برقمه القومي في كل الوزارات.

منصة مصر



وذكر أن منصة مصر الرقمية تعتبر من أهم الانجازات التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة، فكل مواطن مصري يمكنه إجراء أي معاملة حكومية عبر بوابة مصر، وكل البيانات الخاصة بكل مواطن مسجلة على هذه المنصة.

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