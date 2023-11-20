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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عماد النحاس: علينا الاستعداد بقوة لكأس العالم 2026.. وتأخرنا في تكوين منتخب الشباب

صدى البلد

أكد عماد النحاس نجم الأهلي السابق، أنه سعيد بانتصار منتخب مصر على سيراليون وحصد النقطة السادسة وتصدر المجموعة ضمن تصفيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه يجب التفكير في الاستعداد بقوة لمواجهات المونديال وتحقيق نتائج جيدة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أتمنى مواصلة مسيرة الانتصارات ومواصلة الصدارة، وحسم الصعود للمونديال، والأداء تأثر بالسفر والإجهاد والملعب وظروف الطقس نوعًا ما لكن الأهم هو تحقيق الفوز، وهناك لاعبين شاركت في المباراة مثل محمود حمادة. لأن الجهاز الفني يعمل على اعطاء الثقة لأكبر عدد من اللاعبين".

وأضاف: "اي لاعب سيظهر بمستوى مميز، سيكون ضمن اهتمامات فيتوريا، والمنتخب يسير تحت قيادة المدرب البرتغالى بخطى ثابتة، وهناك بعض المباريات قد تشهد عدة أخطاء لكن في المواجهات الكبرى واثق في ظهور اللاعبين بشكل جيد، ولعبنا مواجهات جيدة مع الجهاز الحالي أبرزهم مباراتي بلجيكا والجزائر الوديتين".

وزاد: "مع عودة أحمد حجازي ومحمود الونش ووجود عبدالمنعم وعلي جبر، فلن يكون هناك قلق على الدفاع، والمدرب أيضا منح أحمد سامي الثقة، وهناك وفرة في اللاعبين ومنافسة في المراكز مثل الجبهة اليمني عمر كمال وهاني، واليسرى يتواجد فتوح ومحمد حمدي، وكذلك وسط الملعب بتواجد النني وحمدي فتحي وغيرهم".

وتطرق النحاس للحديث عن مواجهة منتخب مصر للشباب أمام تونس، وقال: "اللاعبين في أول مشاركة حاليا مع الجهاز الفني، وكان من المفترض ألا نشارك في بطولة شمال إفريقيا، كان يجب تكوين الفريق منذ العام الماضي. ووائل رياض لازال في البداية مع الفريق، وفي التجمع الأول ضم 35 لاعب، وزادوا في التجمع الثاني 50 لاعبا، ومعظم المستويات جيدة، وطريقة اللعب والشكل الجماعي سيظهر في وقت لاحق".

وتابع: "الجهاز الفني بقيادة وائل رياض يريد مشاهدة اللاعبين في مواجهات قوية، ومنتخب تونس كان أجهز من منتخب مصر للشباب، تأخرنا في تكوين المنتخب الحالي، وفي النهاية هي بطولة ودية، وأنا أعلم مستويات اللاعبين الحاليين وامكانياتهم جيدة".

وزاد: "سبق وفاز منتخب 2006 بالبطولة الودية، وعندما لعب في المواجهات الرسمية لم يصعد لكأس العالم بعدما خسر عدة مباريات تحت قيادة محمد وهبة. لذلك لا يجب التسرع في إصدار الاحكام على اللاعبين، وأنا تابعت معظم الفرق ومستوى اللاعبين بالتأكيد مختلف للغاية وهو منتخب واعد ورغم تأخرنا في تكوين المنتخب لكن لازال لدينا وقت للاستعداد للمرحلة المقبلة".

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