محمد فاروق: عاشور والشحات رفضا اقتراح الشناوي بالاعتذار لـ فيتوريا

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل جديدة في أزمة حسين الشحات وإمام عاشور بعد استبعادهما من رحلة المنتخب الوطني الأول إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامته في كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لما بدر منهما عقب نهاية مباراة جيبوتي الماضية مقرب من محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر وفريق الأهلي عن محاولة الشناوي للصلح بين الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات لاعبا منتخب مصر والبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة عقب مباراة جيبوتي الماضية حينما رفضا الثنائي التدريب بعد المباراة.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN":

" محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني فور علمه بقرار البرتغالي روي فيتوريا باستبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من قائمة المنتخب التي ستخوض مباراة سيراليون بتصفيات كأس العالم، تدخل وطلب من الثنائي حل الأزمة داخل المعسكر قبل رحيلهما وتقديم اعتذار للبرتغالي فيتوريا عن رفضهما التدريب مع المستبعدين ولكن الثنائي رفضا وفضلا الخروج من معسكر الفراعنة".