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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقيادة رونالدو.. البرتغال بالعلامة الكاملة في تصفيات يورو 2024

البرتغال
البرتغال

أانهى منتخب البرتغال التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بتحقيق العلامة الكاملة، بالفوز على ضيفتها أيسلندا 2-0، مساء الأحد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب خوسيه ألفالادي.

وسجل ثنائية البرتغال: برونو فيرنانديز 37 وريكاردو هورتا 66، ورفعت البرتغال رصيدها بذلك إلى 30 نقطة، في صدارة المجموعة العاشرة، وكانت قد ضمنت التأهل بالفعل لليورو، بينما تجمد رصيد أيسلندا عند 10 نقاط، في المركز الرابع.


وكادت البرتغال أن تفتتح التسجيل، في الدقيقة السابعة، بعرضية خادعة من أوتافيو من الجانب الأيسر، اصطدمت بالقائم، واستمر اعتماد البرتغال على العرضيات، ليسدد إيناسيو رأسية قوية في الدقيقة 26، مرت إلى جوار القائم، وترجمت البرتغال سيطرتها بافتتاح التسجيل، في الدقيقة 37، بتسديدة قوية من فيرنانديز سكنت الشباك، وفي الشوط الثاني، حرم الحارس فالديمارسون نجم البرتغال كريستيانو رونالدو من التسجيل، بتصديه لرأسية قوية في الدقيقة 52، واستمر مسلسل إهدار البرتغال للفرص، بتسديدة من برناردو في الدقيقة 59، مرت بجانب القائم، وتبعه كانسيلو بصاروخية من خارج منطقة الجزاء، تألق الحارس في التصدي لها.

ونجحت البرتغال في إضافة الهدف الثاني وقتل المباراة، في الدقيقة 66، بتصويبة من فيليكس سقطت من يدي فالديمارسون، وتابعها رونالدو بتسديدة تصدى لها الحارس، لتتمهد بعدها أمام هورتا ليسدد بسهولة في الشباك، وتحصلت البرتغال على مخالفة على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 80، نفذها جيريرو بتسديدة مباشرة تصدى لها فالديمارسون، قبل أن تنتهي المباراة بفوز البرتغال 2-0.

تشكيل البرتغال

أعلن روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، تشكيل الفريق لمواجهة أيسلندا على ملعب خوسيه ألفالادي، مساء الأحد، ضمن الجولة العاشرة "الأخيرة" من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.

وتحتل البرتغال صدارة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة وضمنت التأهل رسميًا لليورو، بينما تحتل أيسلندا المركز الرابع برصيد 10 نقاط وفقدت حظوظها في التأهل المباشر.

وفيما يلي تشكيل البرتغال:
"كوستا- ماريو- دياز- إيناسيو- كانسيلو- أوتافيو- بالينيا- فيرنانديز- سيلفا- رونالدو- فيليكس".

ويتواجد على مقاعد بدلاء البرتغال: "باتريسيو- سا- جوميز- أنطونيو سيلفا- جيريرو- راموس- جواو نيفيز- هورتا- بروما- روبن نيفيز- جوتا- فيتينيا".

وجاء تشكيل أيسلندا كالآتي:

"فالديمارسون- ثوراينسون- بالسون- إنجاسون- هيرمانسون- وليومسون- جوهانيسون- سيجوردسون- جودموندسون- فينبوجاسون- ثورستينسون".

يشار إلى أن البرتغال تغلبت على أيسلندا في لقاء الدور الأول بهدف دون رد، سجله كريستيانو رونالدو.

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