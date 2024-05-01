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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير علاقات دولية يكشف الأسباب الحقيقية وراء زيارة بلينكن للشرق الأوسط

بلينكن
بلينكن

قال الدكتور أشرف عكة الخبير في العلاقات الدولية أن زيارة بلينكن  تعبر عن أزمات داخلية أمريكية ويبحث عن مسارات سياسية ودبلوماسية للضغط على إسرائيل من أجل التوقف عن الحرب الهمجية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والبحث عن تسوية سياسية.

وأوضح عكة في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن الحل الآن القبول بالمقترح المصري الذكي والعملي والذي يجيب على كل القضايا الذي يطلب وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات وتأجيل أي مطالبات أخرى مرتبطة بتبادل الأسرى وغيرها من قضايا.

وأشار الي أن من يعتقد ويأزم الاتفاقية والمقترح المصري هي العنجهية الإسرائيلية وحكومة نتنياهو المتطرفة والتى تقوض كل الجهود الدولية بما فيها الأمريكية وأن الزخم الدولي والمظاهرات الداخلية ربما تضغط على حكومة نتنياهو من أجل الموافقة على المقترح المصري.

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