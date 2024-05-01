محمد الليثي: الأهلي يرفض عودة بدر بانون .. لهذه الأسباب

كشف الإعلامى محمد الليثى رفض مسئولي النادي الأهلي فكرة عودة المغربي بدر بانون لاعب الفريق السابق والذي تقرّر عودته لناديه السابق الرجاء المغربي الموسم المقبل بعد رحلة احتراف بقطر.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة النادي عودة بانون لتدعيم دفاع المارد الأحمر لكن لجنة التخطيط للكرة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رفضًا هذا الاقتراح ".

وأشار محمد الليثى عن سبب الرفض، وهو أسباب فنية حيث إن المدافع المغربي كانت لديه مشاكل فنية في التغطية الدفاعية بجانب الخوف من تجدد إصابته في عضلة القلب التي كانت أحد أسباب رحيله من الأهلي عقب إصابته بفيروس كورونا وهناك سبب ثالث هام جعل مسئولي القلعة الحمراء يرفضون عودة اللاعب المغربي وهو توتر علاقته بجماهير الأهلي بعد ما رفض الاحتفال بفوز الأهلي بالسوبر الأفريقي أمام فريقه السابق الرجاء، كما أنه أثار الجدل بعد خسارة الأهلي أمام الوداد في نهائي أفريقيا نسخة 2022 بعد تهنئته للاعبي الفريق المغربي داخل غرفة الملابس، ما أثار حفيظة جماهير الأهلي".