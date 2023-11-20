عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السجيني: نعقد جلسات لقياس أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على المواطنين

التصالح
التصالح

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك رغبة حقيقة لدى الدولة في موضع حل مشكلة التصالح على المخالفات.

txt

السجيني: قانون التصالح أمر استثنائي ووضعنا كودا جديدا للمخالفات

وأضاف النائب أحمد السجيني، خلال لقاءه عبر برنامج  " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أن النسخة الجديدة من قانون التصالح ستمكن من بنى أعمدة على أرض زراعية أن يستكمل البناء، لافتا إلى أن من هو خارج الحيز العمراني ينظمه قانون الزراعة، والبناء لموحد. 


وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا، وكنا عايزين نوصل لحلول وسط، مضيفا أن المليون اللي خارج الحيز العمراني هيتقبل 90% من طلبات التصالح بتاعتهم”، مؤكدا أننا سنظل نعقد جلسات لقياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء. 


وأكمل السجيني، أن مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراع، لافتا إلى أن  الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجات، لأن هناك أزمة مرور. 


وأكد أن التصالح في الجراجات مرفوض بسبب الأزمة المرورية، لافتا إلى أن محظور التصالح على مخالفات واجهات المباني ما عدا القرى.
 

السجيني الإدارة المحلية الحيز العمراني التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات النائب أحمد السجيني قانون الزراعة لإعلامية لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك..تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

أنا صح | خالد الغندور: محدش يفتي ويتريق على كلامي تاني

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

موضوعات متعلقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن قانون التصالح الجديد

ترشيحاتنا

بيان عاجل من روسيا بعد فوز خافيير مايلي في الانتخابات الرئاسية بالأرجنتين

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك..تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

ما هي الصلاة الأسبقية ؟.. قائلها وحكمها وفضلها

بشأن البشر القدماء.. اكتشاف يغير مجري التاريخ| تفاصيل

مدير المنتخب الوطني عن استبعاد 3 لاعبين بلقاء سيراليون: اتق شر الحليم إذا غضب

أمير عبدالحميد: الشناوي يتطور بشكل ملفت وقيمته تظهر في المباريات الصعبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بان كيك بالشكولاتة

طريقة عمل النجرسكو

بدون عمليات تجميل.. أسرار بسيطة للتخلّص من دهون الوجه

كتائب عز الدين القسام .. قصة استشهاد ملهم المقاومة الفلسطينية

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ