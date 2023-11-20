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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جدل جديد عن نجم شهير بسبب ارتكاب جرائم غير لائقة.. تفاصيل

صدى البلد

أجرت صحيفة صنداي تايمز والتايمز والقناة الرابعة تحقيقًا كشف فيه عن مزاعم جديدة بشأن جرائم ارتكبها الممثل الكوميدي البريطاني «راسل براند».

ورغم نفسه مرارا قد نفى براند هذه المزاعم في السابق، لكن وفقًا لما أعلنته شرطة العاصمة، فقد حضر إلى مركز الشرطة في جنوب لندن في 16 نوفمبر، استجوبته الشرطة بشأن ثلاث جرائم جنسية قديمة. وأكدت الشرطة أن التحقيقات ما زالت جارية.

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يأتي تحقيق الشرطة بعدما أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستحقق في مزاعم ارتكاب جرائم جنسية بناءً على العديد من الادعاءات التي تلقتها.

 

وفي وقت سابق من سبتمبر، تم اتهام براند، البالغ من العمر 48 عامًا، بارتكاب جرائم بما في ذلك الاغتصاب، والتي يُزعم أنها وقعت بين عامي 2006 و2013، من قبل أربع نساء. وذكر التحقيق أنه تصرف بشكل غير لائق في العمل وأظهر سلوكًا مفترسًا ومسيطرًا.

 

تجدر الإشارة إلى أنه خلال تلك الفترة، عمل براند في العديد من الوظائف بما في ذلك في القناة الرابعة وراديو بي بي سي 2. 

 

وتلقت بي بي سي خمس شكاوى بشأن براند، وحاولوا الاتصال ببراند للحصول على تعليق، ولكن لم يتم الرد حتى الآن.

 

يجدر بالذكر أن براند نفى هذه الادعاءات الجنائية الخطيرة وأكد أن علاقاته كانت دائمًا بموافقة النساء.

ارتكاب جرائم الاغتصاب الادعاء

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