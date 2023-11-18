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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خالد عبد الغفار لـ CNN: ما يحدث في غــزة جريمة ضد الإنسانية

د. خالد عبدالغفار
د. خالد عبدالغفار من المقابلة

قال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، السبت، إن ما يشهده قطاع غزة في الوقت الراهن من استهداف للمدنيين والأطفال والمرضى، هو عبارة عن جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح عبد الغفار في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، لدى سؤاله عن رأيه حول أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة: "بالتأكيد .. كيف يمكن التوضيح مصرع أطفال يلعبون في الشارع أو موجودين في المدارس والمستشفيات أو نائمين في منازلهم. إنهم يقتلون بدون سبب. بالنسبة لا أجد أي سبب لهذا، وهذا من وجهة نظري على الأقل باعتباري وزيرًا للصحة".

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وتابع الدكتور عبد الغفار: "المريض له الحق في الحياة وفي فرصة الحصول على العلاج والرعاية الطبية. هناك أطفال مصابين بالسرطان لم يتلقوا العلاج الكيماوي طيلة أسابيع .. كيف يمكن وصف هذا؟ هناك أطفال خدج بحاجة إلى حضانات وكهرباء وأدوية وقود. إنهم يضعون 3 أطفال في حضانة واحدة لأن ليس لديهم بدائل أخرى".

 

وزير الصحة خالد عبد الغفار قطاع غزة غزة CNN

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