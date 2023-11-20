خبراء يكشفون سبب انفجار صاروخي إيلون ماسك قبل مغادرة الأرض

رغم الدراسات العديدة التي تجريها شركة سبيس اكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، إلا أن تعرضت المركبة الفضائية غير المأهولة لشركة سبيس إكس لانفجار في المحاولتين لإطلاقهما للانفجار الذاتي، على خلفية تطويرها لنقل رواد الفضاء إلى القمر وما بعده.

وفي محاولة جديدة للوصول إلى الفضاء، انطلقت المركبة يوم السبت الماضي، ولكن فشلت المهمة بعد وقت قصير من الإطلاق، وانفجر الصاروخ.

تم إطلاق الصاروخ من موقع إطلاق Starbase في ولاية تكساس، حيث كان من المخطط أن يهبط في المحيط الهادئ بالقرب من جزر هاواي.

ومع ذلك، تعرضت المرحلتان اللتان تشكلان المركبة الفضائية لانفصال بعد حوالي دقيقتين ونصف من الرحلة. وبعد ذلك، أعلنت شركة سبيس إكس أنها لم تتمكن من رصد أي إشارة من المرحلة الثانية، والتي قد تكون فقدتها.

سبب انفجار صاريخ سبيس اكس

يشير الخبراء إلى أنه من المحتمل أن آلية التدمير الذاتي للصاروخ قد تُفعَّل بعد فقدان الإشارة، ورغم هذا الفشل، يرى فريق SpaceX أن هذه الرحلة تمثل تحسنًا مقارنةً بالاختبار السابق الذي انفجر في أبريل الماضي.

ويعلن الفريق عن تطلعه لتحسين المركبة في المستقبل، صرح «جون إنسبروكر»، مهندس SpaceX، في بث مباشر للشركة: "ما نعتقده الآن هو أن نظام إنهاء الرحلة الآلي في المرحلة الثانية يبدو أنه قد حدث في وقت متأخر جدًا من الاحتراق بينما كنا نتجه نحو خليج المكسيك".

يتم حاليًا نقييم سلامة وبيئة إطلاق الصاروخ من قبل الإدارة الفيدرالية للطيران. وعلى الرغم من ذلك، يأمل فريق SpaceX في استئناف الاختبارات قريبًا. يجدر بالذكر أن الشركة تمتلك عقدًا بقيمة 4 مليارات دولار مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وطرح «إيلون ماسك» عن هدف شركته SpaceX إلى تحقيق تطورات في رحلات الفضاء وعلى الكوكب أيضًا، حيث سيقرر إنشاء كوكب تجاري، أن ينقل البشر في رحلة قصيرة من لندن إلى طوكيو في ساعة فقط.