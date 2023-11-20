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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدافعوا على محمد صلاح.. سبب غريب وراء اقتحام الجماهير مباراة مصر وسيراليون

محمد صلاح
محمد صلاح

شهدت مباراة مصر وسيراليون، أمس الأحد، واقعة غريبة من نوعها باقتحام عدد من الجماهير ملعب المباراة، الأمر الذي اضطر حكم المباراة لإيقاف المباراة للسيطرة على الأمر.. فما القصة؟

أقيمت مباراة مصر وسيراليون، على استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس من خوض مبارياته على ملعبه ؛بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.

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نتيجة مباراة مصر وسيراليون 

حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التي جمعتهما فى ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارته للمجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى، الخميس الماضى بسداسية دون رد، والفوز على سيراليون اليوم بهدفين دون رد.

لماذا اقتحمت الجماهير المباراة؟

اقتحم عدد من الجماهير الأفريقية، ملعب مباراة منتخب مصر وسيراليون، في لقطة غريبة مثيرة للجدل، حيث اتجه عدد من الجماهير إلى محمد صلاح والنني، الأمر الذي اضطر حكم المباراة لإيقاف المباراة.

ونجحت قوات الأمن فى محاصرة محمد صلاح وإخراج الجماهير التى اقتحمت الملعب، ليستأنف الحكم اللقاء مرة أخرى.

وجاء الاقتحام بهدف مصافحة محمد صلاح قائد الفراعنة وتقبيل قدمه وكذا محمد النني، فى الدقيقة 89 من عمر المباراة، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

غادر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ملعب المباراة التي جمعت الفرعنة مع سيراليون في ليبيريا بتصفيات أفريقيا المؤهلة الى بطولة كأس العالم القادم 2026 وسط حراسة أمنية، وذلك بعد اقتحام الجمهور الملعب للتصوير معه.

واستمر تدافع الجماهير على محمد صلاح عقب المباراة من أجل مصافحته والتقاط الصور السيلفي معه، إلا أنه نجح في مغادرة ملعب المباراة وسط حراسة أمنية مشددة.

تعليق منتخب مصر على الواقعة

في سياق متصل، علق محمد غرابة مدير منتخب مصر على اقتحام الجمهور في ليبيريا لملعب مباراة مصر وسيراليون، مؤكدا أن نزول الجماهير لم يكن بهدف اقتحام الملعب والاعتداء على اللاعبين، ولكن بهدف مصافحة محمد صلاح ومحمد الننى.

وأضاف غرابة في تصريحات إعلامية عقب المباراة، أن الشعب فى ليبيريا شعب طيب جداً، ويعشق أندية ليفربول وأرسنال، وبالنسبة له محمد صلاح والننى، رموز كبيرة.

وأشار مدير منتخب مصر، إلى العراقيل والأزمات التي واجهت المنتخب منها عدم وجود تأمين كاف فى الملعب، مما اضطرهم للاستعانة بشركة تأمين خاصة، إلا أنها لم تستطع السيطرة على الموقف كون تأمين الاستاد مسئولية دولة.

ترتيب منتخب مصر

بهذا الفوز، ارتفع رصيد المنتخب إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026، حيث جاء ترتيب المجموعة كالآتي:

مصر 6 نقاط

بوركينا فاسو 1

غينيا بيساو 1

إثيوبيا 1

سيراليون 1

جيبوتى 0

موعد مباراة مصر المقبلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وعلى صعيد تصفيات كأس العالم، يلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو خلال الفترة من 3 إلى 24 يونيو 2024، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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