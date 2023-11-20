فرج عامر يكشف تصرف غريب لحكم مباراة مصر والسيراليون| شاهد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف حكم مباراة منتخب مصر والسيراليون، مع نجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح.

وكتب عبر فيسبوك: "ندالا حكم مباراة مصر وسيراليون الكونجولي الجنسية في ليبيريا مساء امس كان من ضمن اهم اهدافة ان يتصور مع محمد صلاح وكان عينة علي صلاح طول المباراة، لدرجة انة اخذ راية في طرد لاعب سيراليون الذي اصاب حمدي فتحي بالخطا نتيجة لرفع رجلة، بالرغم انة اعطاة إنذار اولا".

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، التي تضم كل من غينيا بيساو، بوركينا فاسو، جيبوتي وسيراليون.