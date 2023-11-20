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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شبانة: منتخب مصر فاز على سيراليون بفارق الخبرة وتريزيجيه من مظاليم المنتخب

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب مصر فاز على سيراليون بهدفين نظيفين بفارق الخبرة وليس بالأداء، مشيرًا إلى أن روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة محظوظ للغاية، في ظل مستويات منتخبات المجموعة بالإضافة إلى زيادة عدد منتخبات المونديال القادم إلى 48.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "منتخب مصر حقق المطلوب بالوصول للنقطة السادسة وهو المطلوب في المرحلة الحالية، وتريزيجيه سجل هدفين رائعين وهو من (مظاليم) المنتخب المصري، ولابد أن يحصل على حقه جماهيريًا وإعلاميًا".

وأضاف: "الجيل الحالي مظلوم بجوار محمد صلاح الذي دائمًا تسلط عليه الأضواء، لكن تريزيجيه يستحق الإشادة وهو لاعب ملتزم ونموذج للمحترف، ولم يفتعل أي أزمة طوال مسيرته مع منتخب مصر، وسواء لعب أساسيًا أو بديلًا فأنه يتألق ومسيرته دائمًا يسودها الهدوء التام".

وأشاد شبانة بمستوى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، وقال: "حارس عظيم وتألق في صفوف المنتخب اليوم وكان له دورا كبيرا في تحقيق الفوز على سيراليون، ورغم التحفظ على الأداء لكن الأهم هو الوصول للنقطة السادسة".

وأكمل: "هناك أكذوبة تقول أن أحمد الشناوي هو أكثر حارس موهوب في تاريخ الكرة المصرية.. وتصريح محمود فتح الله مدرب بيراميدز فيه مبالغة، لأنه ليس أكثر موهبة من محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر، والمدرب كان يحاول فقط رفع الروح المعنوية لحارس فريقه".

وتابع: "محمد الشناوي أصبح علامة فارقة في منتخب مصر، وكذلك كان عصام الحضري في وقت سابق.. وتصريح فتح الله فيه مبالغة واضحة، وأنا (زهقت) من ترديد هذه النغمة التي تقال منذ عشر سنوات، لا أتذكر مباراة كبيرة قدمها أحمد الشناوي حارس بيراميدز، وهل هو تألق في مباراة حاسمة للمنتخب، لذلك فأنني أضع محمد الشناوي ضمن أفضل خمس مواهب في حراسة المرمى في تاريخ مصر، والحضري والشناوي في أخر عشرين عاما لا خلاف عليهم مطلقا".

وزاد: "فيتوريا كان حريص على إجراء عدة تغييرات في تشكيلة منتخب مصر، ومحمد هاني مستواه متراجع، وعلي جبر أصبح مقلق جدًا كما أن مهاجمي سيراليون ليسوا من نجوم الكرة في إفريقيا. وكان لدينا مشكلة واضحة في المباراة واستفدنا من طرد لاعب سيراليون في الشوط الأول، وكان له تأثير إيجابي بالنسبة لنا، وهو ما صرح به فيتوريا بعد نهاية اللقاء".

وأتم: "لابد أن يكون شكل منتخب مصر مختلف في كأس أمم إفريقيا القادمة، وأرقام روي فيتوريا جيدة مع منتخب مصر منذ توليه المهمة لكن المنافسين ليسوا أقوياء ولعبنا مع منتخبات أقل من مصر بكثير".

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