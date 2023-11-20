عبدالجليل: منتخب مصر حقق الأهم أمام سيراليون رغم مشاكل خط الدفاع

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر حقق الهدف الأهم وهو الحصول على النقطة السادسة بعد الفوز على جيبوتي وسيراليون، مشيرا إلى أن محمد الشناوي حارس المنتخب تألق بشكل واضح، وأصبح يمتلك خبرات كبيرة، وتصريح روي فيتوريا حول تألقه يستحق الإشادة.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "كان من الممكن استقبال أهداف من سيراليون، ولا أعرف سر ضغط المباريات الإفريقية بهذا الشكل، وقارة إفريقيا لها طبيعة خاصة عكس دول أوروبا، ودائما يعاني أي فريق من السفر الطويل، وهناك لاعبين كانت تلعب بهدوء خوفا من الإصابة، والأهم هو الاستعداد جيدا لكأس الأمم الإفريقية وعدم الظهور بنفس المستوى الذي ظهرنا عليه أمام سيراليون".

وأضاف: "ما حدث مع منتخب مصر للشباب غير جيد، فكيف يتم تجميع الفريق في خمسة أيام، وواجهنا فرق جاهزة ومستعدة منذ فترة طويلة مثل تونس التي فازت 4-2، ولماذا لم يتم الاستفادة من فريق 2006، ودائما التخطيط لمنتخبات الناشئين والشباب في مصر يكون متأخر للغاية".

وأضاف: "هناك مشكلة دفاعية واضحة ظهرت في منتخب مصر، والأفضل محمد عبدالمنعم يشارك ومعه ياسر إبراهيم، لحين استيضاح موقف الونش وحجازي، ولازال علي جبر بعيد تماما عن مستواه، وأحمد سامي كان يستحق الانضمام للمنتخب منذ سنوات، وكان جيدا في مصر المقاصة قبل سنوات ولو سيراليون كان يمتلك مهاجم جيد لاستطاعوا تسجيل أهداف، وهو فريق قليل فنيًا".

وواصل: "عدم انضمام ياسر ابراهيم للمنتخب خطأ وهو أفضل من علي جبر ورامي ربيعة.. بينما أحمد سيد زيزو لم يقدم مستوى جيد في وسط الملعب، وهو لاعب تكتيكي من الدرجة الأولى ويمتاز بالمهارة والسرعة، ومحمد صلاح دائمًا نلتمس له الاعذار لأن أحد نجوم المنتخب وليفربول".

وزاد: "بعد طرد لاعب سيراليون في الشوط الأول كنا نحتاج للهجوم أكثر وتسجيل المزيد من الأهداف، لكن قد يكون لجأ لتوفير الجهد في ظل الرطوبة العالية وحالة أرضية الملعب، ولابد أن نلتمس للاعبين الأعذار، وفي النهاية التشكيل جيد وكل مركز يضم لاعبين من أصحاب المستويات الجيدة".

وأضاف: "محمد هاني منذ عودة أكرم توفيق وهو يعاني بشكل واضح ومستواه في تراجع، وبعد عودة أكرم توفيق جلس بديلا في بعض المباريات، رغم أنه كان يحمل على عاتقه الجبهة اليمني طوال عام كامل، وكولر يثق كثيرا في أكرم توفيق بسبب النواحي الدفاعية وهو نفس الأمر بالنسبة لثقة فيتوريا في قدرات محمد حمدي على حساب فتوح في الجبهة اليسرى".

وأشار إلى انه كان من الأفضل سحب محمد صلاح في الربع ساعة الاخيرة ومشاركة مصطفى فتحي، خصوصا أنه كان عليه الهجوم بشكل مستمر وعدم العودة للدفاع.

وأكد عبدالجليل: "كان يجب مشاركة محمد شريف لوقت أطول أمام سيراليون، وعمر مرموش شارك كثيرًا وسنحت له فرصة في المباراة ضاعت بشكل غريب، وكان يريد عمل اسيست داخل منطقة الجزاء لمحمد شريف".