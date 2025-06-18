حرب الجبالي الحلقة 20 .. أحمد رزق يرد نسرين أمين إلي عصمته

طرحت منصة “شاهد” الحلقة 20 من مسلسل “حرب الجبالي”، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 48 ساعة.

وشهدت الحلقة عدد من الأحداث، ومنها محاولة حرب معرفة الشخص الذي قام بسرقة الملف “ أحمد رزق” من الخزنة، كما قرر حرب أن يقوم برد زوجته أميرة “ نسرين امين” إلي عصمته حت تظل في المنزل، ويتمكن من معرفة الشخص الذي قام بقتل والده.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.