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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحريفة 2 يتصدر نسب المشاهدة في مصر .. تفاصيل

الحريفة 2
الحريفة 2
أحمد البهى

تمكن فيلم الحريفة 2 ، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه بأيام علي منصة نتفليكس العالمية  . 

واحتل فيلم الحريفة 2 ، المركز الاول من أصل 10 مراكز للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر عبر المنصة . 


يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية، تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة، بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

أبطال الحريفة 2
 

الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

فيلم الحريفة 2 الحريفة 2 منصة نتفليكس

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