بسبب محمد صلاح.. جماهير ليبيريا تتجمع أمام فندق المنتخب المصري

شارك المهندس فرج عامر صور تجمهر جمهور ليبيريا أمام فندق المنتخب المصري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:" تجمعات كبيرة من جمهور ليبيريا أمام فندق المنتخب المصري والهتاف باسم محمد صلاح".

ويلتقي منتخب مصر اليوم مع نظيره سيراليون، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

من المقرر أن تُقام مباراة مصر ضد سيراليون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، اليوم الأحد، الموافق 19 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يمكنكم متابعة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا على On Time Sport 1، حيث ستقدم التغطية بتعليق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الأولى، ومحمد عفيفي على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب المجموعة الأولى "مجموعة مصر":

مصر: 3 نقاط.

سيراليون: نقطة واحدة.

بوركينا فاسو: نقطة واحدة.

إثيوبيا: نقطة واحدة.

غينيا بيساو: نقطة واحدة.

جيبوتي: دون نقاط.