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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف موقع عسكري إسرائيلي بصاروخ مضاد الدبابات على حدود لبنان

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل نقلته فضائية العربية، اليوم الاثنين، بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات وقذائف على موقع عسكري إسرائيلي على حدود لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني، امس الأحد، استهداف 9 مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود، وسط قصف متبادل تشنه قوات الاحتلال على القطاع الغربي والأوسط جنوب لبنان.

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وقال الحزب في بيان صادر امس الأحد، إنه استهدف مواقع الضهيرة ونقطة الجرداح والمرج وراميا وحانيتا، وتجمعات عسكرية وتموضعات وكمائن في مواقع خلة وردة وجل العلام والمطلة.

 

وأضاف البيان أنه منذ يوم الجمعة وحتى اليوم أعلن حزب الله عن 28 عملية عسكرية قام بها باتجاه مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

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