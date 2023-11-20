إعادة فتح ميناء شرم الشيخ واستئناف الحركة الملاحية في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن استئناف الحركة الملاحية في ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم فتح الميناء في تمام الساعة الثامنة صباحًا بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأكد مديرو الموانئ استمرار متابعتهم مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للحفاظ على سلامة وانتظام الملاحة البحرية، حيث يتم متابعة الخرائط المناخية والجومائية باستمرار. يأتي هذا القرار ضمانًا للسلامة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ تمت بناءً على تقييم دقيق للظروف الجوية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات البحرية وضمان استمرارية الحركة التجارية.