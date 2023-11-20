تجدد إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

أفاد نبأ عاجل نقلته العربية بتجدد إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد 12 من الجرحى والمرافقين جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، مدرسة الكويت بجانب المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ذكرت مصادر فلسطينية أن مدفعية الاحتلال التي تحاصر المستشفى الاندونيسي وتقصف محيطه منذ ساعات الليل الأولى، أطلقت عدة قذائف وصواريخ بشكل مباشر صوب مدرسة الكويت قرب المستشفى والتي تأوي عددًا من النازحين.