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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدًا من المستثمرين الروس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، المستثمر الروسي شاميل ودف والوفد المرافق؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وتباحث الطرفان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون في مجال الطاقة الشمسية والزراعة النظيفة وإنتاج زيت النخيل في ضوء جهود المحافظة لزراعة أجود أنواع النخيل.

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وأعرب المحافظ عن بالغ ترحيبه لكلّ ما يخدم التوسع في الرقعة الزراعية واستغلال موارد المحافظة، لافتًا لتخصيص منطقة للزراعات النظيفة والمستحدثة بأفضل المواصفات القياسية العالمية للاستهلاك المحلي والتصدير، كما استعرض أهم المقومات التي تحظى بها المحافظة، مؤكدًا على تقديم كافّة التيسيرات لجذب الاستثمار الجاد.

الاهتمام المشترك الاهتمام استثمار الحملة القومية الروس استهلاك الرقعة الزراعية الزراعة النظيفة التيسيرات لطاقة الشمسية محافظ الوادي الجديد

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