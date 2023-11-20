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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمر يسري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

سمر يسري
سمر يسري

شاركت الإعلامية سمر يسري جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها،  وذلك عبر حسابها الشخصي بموقعتبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”.
 

وظهرت “سمر يسري ”بإطلالة جذابه  حيث ارتدت جاكت باللون الأسود مع بنطال جينز ووضعت ماكياج مناسب للونبشرتها، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها. 


 

وتتميز "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيثتملكالإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسباتمنالملابس الكاجوال، والكلاسيك.


 

برنامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: “سمر والرجال، ليلة سمر،أناوأنا،حفلة 11”، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلتهحلقةمن جزئين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.

الاعلامية سمر يسرى النجم راغب علامة برنامج يوم ليك شاشة الحياة نجوم الوطن العربى

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