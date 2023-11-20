التعليم: تابلت أولى ثانوي سيصل المدارس خلال أيام

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، أن الدفعة الأولى من أجهزة التابلت المقرر تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس خلال أيام ، مشيرة إلى أن باقي الدفعات سوف تصل تباعا.

ومن المقرر أن ترسل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للمدارس التعليمات الخاصة بتوزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي الأسبوع الجاري ، بحيث تكون هذه المرحلة محكومة بآليات وإجراءات محددة لجميع المدارس.

وكانت قد أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لجميع طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 بشأن التابلت .

حيث قالت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تنبيه هام لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوي .. ضرورة اتصال التابلت بالانترنت وتحديث النوكس وتثبيت تطبيق الامتحانات الجديد

وأضافت المدارس الثانوية : هناك تطبيقا جديدا سوف يظهر للطلاب خاص بالامتحانات اسمه any conncet

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد بالصور ، خطوات تثبيت تطبيق الامتحانات الجديد على التابلت لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي ، وفقا لما تم إعلانه على الصفحات الرسمية لطلاب المدارس .

تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية

وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم تسجيل بيانات أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك ، مع تسجيل الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وكامل ، وأيضاً تسجيل بيانات المبنى المدرسي .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم ، على ضرورة الانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد بإستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك ، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، مع إتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق.

وعلى جانب آخر .. كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بوقف جميع أنواع التحويلات أو قبول أية طلبات خاصة بالتحويلات لصفوف المرحلة الثانوية (الأول و الثاني و الثالث الثانوي العام ).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها الصادرة لمديريات التربية والتعليم ، إنه فى حالة وجود حالات ملحة يتم إرسالها عن طريق المديرية فى كشف مجمع موضح به الأسباب ورأى المديرية ، على أن يكون معتمداً من مدير المديرية ، ثم يتم إرساله إلى الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات للعرض على اللجنة المختصة .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة حظر قبول أية تحويلات خارج هذا الإطار سواء طلبات فردية أو خلافه.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه من سيخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.