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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: تابلت أولى ثانوي سيصل المدارس خلال أيام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، أن الدفعة الأولى من أجهزة التابلت المقرر تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس خلال أيام ، مشيرة إلى أن باقي الدفعات سوف تصل تباعا.

ومن المقرر أن ترسل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للمدارس التعليمات الخاصة بتوزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي الأسبوع الجاري ، بحيث تكون هذه المرحلة محكومة بآليات وإجراءات محددة لجميع المدارس.

وكانت قد أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لجميع طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024  بشأن التابلت  .

حيث قالت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تنبيه هام لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوي .. ضرورة اتصال التابلت بالانترنت وتحديث النوكس وتثبيت تطبيق الامتحانات الجديد

 

وأضافت المدارس الثانوية : هناك تطبيقا جديدا سوف يظهر للطلاب خاص بالامتحانات اسمه any conncet

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد بالصور ، خطوات تثبيت تطبيق الامتحانات الجديد على التابلت لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي ، وفقا لما تم إعلانه على الصفحات الرسمية لطلاب المدارس .

تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية

وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم تسجيل بيانات أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك ، مع تسجيل الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وكامل ، وأيضاً تسجيل بيانات المبنى المدرسي .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم ، على ضرورة الانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد بإستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك ، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، مع إتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق.

وعلى جانب آخر .. كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بوقف جميع أنواع التحويلات أو قبول أية طلبات خاصة بالتحويلات لصفوف المرحلة الثانوية (الأول و الثاني و الثالث الثانوي العام ).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها الصادرة لمديريات التربية والتعليم ، إنه فى حالة وجود حالات ملحة يتم إرسالها عن طريق المديرية فى كشف مجمع موضح به الأسباب ورأى المديرية ، على أن يكون معتمداً من مدير المديرية ، ثم يتم إرساله إلى الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات للعرض على اللجنة المختصة .

 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة حظر قبول أية تحويلات خارج هذا الإطار سواء طلبات فردية أو خلافه.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه من سيخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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