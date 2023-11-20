الكشف عن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. تفاصيل

قالت الدكتورة أمل زكريا قطب،عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،إن هناك تحفظات من بعض النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء، ولكن لكونه قانونا استثنائيا يجب وضع تشريع يُجرم البناء المخالف، مضيفة أن البناء المخالف يُعد جريمة، لكنه وضع قائم منذ عام 2011.

موعد تطبيق قانون التصالح

وعن موعد تطبيق قانون التصالح، أضافت أمل زكريا خلال لقائها الإعلامية رشا مجدي في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب من المقرر أن يوافق نهائيا اليوم على إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشارت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى، أنها تتوقع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال شهرين على حد أقصى بعد إصدار اللائحة التنفيذية.