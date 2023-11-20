عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معلومات هامة عن أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك

صدى البلد

ناقشت جلسة خاصة في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT ٢٠٢٣ مفهوم الحوكمة وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية والبنوك GRC theory Vs real wisdom، بمشاركة خبراء التكنولوجيا والمؤسسات المالية.  


أدار الجلسة وسام ماهر  مدير أمن المعلومات AUC والذي أشار إلي أن نظام "جي ار سي" هو  مفهوم لتطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر المتوقع وقوعها في البنوك والقطاعات المصرفية، لافتا إلى ضرورة توافر  هذا المفهوم في أي مؤسسة، مهما كان حجم هذه المؤسسة.


وأكدت المهندسة عبير خضر رئيس قطاع الأمن السيبراني بالبنك الاهلي المصري أن نظام "جي ار سي" هو التطبيق العملي لنطاق الحوكمة وإدارة المخاطر في الأنظمة التكنولوجية، التي تعتبر جزءا من الإطار المؤسسي وخاصة في البنوك والمؤسسات.


وشددت على ضرورة توافر إطار موحد لأنظمة جي ار سي في مختلف المؤسسات، والالتزام بالمعايير العامة وخاصة مع تطور الخدمات التكنولوجية، مع استراتجية واضحة وإطار عمل موحد لهذه العمليات، مشيرة إلى اتجاه البنك المركزي المصري خلال العام السابق لتطبيق أعلى معايير الحماية والتأمين لأنظمة المعاملات المالية والرقمية في المجتمع المصري.


وقالت إن معايير الحماية كبيرة جدا في القطاع المصرفي من خلال عدة أطر للتأمين والقواعد التي يصدرها البنك المركزي، بالإضافة إلي المعايير الدولية، التي يتم تطبيقها بطرق تضمن استمرارية الحماية والتأمين لبيانات العملاء والبنية التحتية في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.


ووأوضحت أن تطبيق هذه المعايير لم تعد مسألة اختيارية، بل ملزمة لضمان استمرارية الأعمال في كل الدول.


وأضافت المهندسة رانيا الروبي مدير أمن المعلومات في بنك مصر إنه لابد من تحديد كل عناصر المنظومة الرقمية في البنوك والمؤسسات المالية، سواء التطبيقات أو الأشخاص أو كل عناصر المنظومة لتحديد من يقوم بالمهام المختلفة.


وأكدت ضرورة عمل اختبارات مخاطر للمنظومة الرقمية والخدمات التي تقدمها والتطبيقات المستخدمة في هذه المنظومة، ومن ثم تحديد الخطوات المتبعة لأعمال التأمين والحماية الرقمية.
وأضافت: لا يوجد نظام مؤمن بنسبة 100٪ وبالتالي لابد من تنفيذ فكرة الحوكمة، لضمان استمرارية الحماية الالكترونية اللازمة وخاصة في البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، وذلك بهدف تحديد المخاطر التي قد تحدث ومن ثم تحديد أولويات التعامل مع هذه المخاطر. 


وقال المهندس احمد عبدالله مدير المبيعات الإقليمي لأفريقيا archer technologies  إن جزءا من عمليات نظام جي ار سي له علاقة بالأمن السيبراني، وأجزاء أخرى لها علاقة بأنشطة مختلفة في المؤسسات، ليس لها علاقة بالأمن السيبراني.


وأشار إلي أن الكثيرين يستخدمون تطبيقات متعددة لتحويل الأموال وإجراء المعاملات المالية، ما يستوجب توفير خدمات مؤمنة لحماية هذه المعاملات من خلال تحديد المخاطر، والتعامل معها عن طريق مفهوم جي ار سي وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية المختلفة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

انفوجراف.. المصادر الرئيسة لتدفق النقد الأجنبي في مصر

مراسل القاهرة الإخبارية: وصول ولي العهد الأردني إلى مطار العريش

إيلون ماسك يعلن الحرب بسبب اليهود .. ما القصة ؟

رجل ضمن أجمل 20 سيدة في الكون.. كيف حدث ذلك

كاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل من شاومي للشباب

من الأردن.. وصول أول مستشفى ميداني إلى غزة منذ بدء عدوان الاحتلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف معلومات خطيرة عن تناول الموز يوميا

ساعة عمرو دياب في دبي تثير الجدل.. سعرها خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

"مش عارفة أمشي".. تفاصيل إصابة نجلاء بدر بمرض في قدميها

فيديو

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ