إجراءات حكومية لتأمين غذاء المصريين من اللحوم| تفاصيل

تعد اللحوم الحمراء من أهم السلع الأساسية فى وجبة المصريين ، ولدينا اكتفاء ذاتى من اللحوم بنسبة تصل لـ 60% لذا تحاول مصر جاهدة لاستيراد مايكفيها من اللحوم من عدة دول أبرزها البرازيل .

ومن ناحية أخرى تحاول الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الزراعة بالوصول إلى تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي من خلال عدة مشروعات قومية مثل المشروع القومى للبتلو وتحسين السلالات المحلية .

مبادرة احلم

كما تطلق الوزارة عدة مبادرات لدعم صغار المربيين مثل مبادرة “احلم” والتى توفر رؤوس ماشية ذات الإنتاجية العالية للألبان، بتمويل من البنك الزراعي المصري، بما ساهم في توفير فرص عمل وتحسين دخول المربين.

المشروع القومى للبتلو

كما أعلنت الوزارة عن حجم تمويل المشروع القومى للبتلو والذى وصل إلى 9 مليارات و565 مليون جنيه لحوالي 44.8 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 518 ألف رأس ماشية، سواء كانت عجولًا لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

كما أن هناك متابعات ميدانية من لجان متخصصة، تم تشكيلها من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية، لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

إصدار التراخيص

وتقوم وزارة الزراعة أيضًا بإصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، وتوفير التمويل لشراء عدد من العجلات العشار عالية الانتاجية .

تحسين السلالات للماشية

ومن سبل زيادة انتاجية اللحوم أيضًا هى تحسين السلالات المحلية من الماشية بحيث تزيد انتاجية اللحوم والألبان من خلال خلطها بسلالات أجنبية عالية الإنتاجية وعمل التلقيح الاصطناعى .

إطلاق القوافل البيطرية

كما تطلق وزارة الزراعة قوافل بيطرية لتحصين الماشية ضد الأمراض والأوبئة مما يقلل من إمكانية هلاكها ، كما تطلق بالمحافظات قوافل بيطرية مجانية لفحص الماشية وإعطاء المربيين النصائح المناسبة للتعامل معها .

ويقول الدكتور محمد القرش مستشار وزير الزراعة ، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من اللحوم بنسبة 60% ولكن هناك عدة مبادرات تطلقها الوزارة من أجل زيادة الانتاجية .

وأوضح “القرش” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” إلى أن الوزارة تعمل على التركيز على عدة محاور منها تعظيم الرؤوس الموجودة وزيادة إنتاجيتها من خلال التحسين الوراثي ، وزيادة أعداد الرؤوس لدى المنتجين والمزارعين ، وتحسين السلالات لتوفير رؤوس محسنة تزيد من القدرة الإنتاجية ، وضمان وجود خدمة طبية جيدة من خلال مراجعة أماكن بيع وتداول المنتجات البيطرية ، ومراجعة الجودة التصنيعية للمستحضرات البيطرية .

خريطة واقعية

وأشار “مستشار وزير الزراعة” إلى أنه قامت الوزارة بوضع خريطة واقعية للمشاكل التى تواجه السلالات المصرية من الجاموس، والأبقار لرفع كفاءة الإنتاج الحيوانى فى مصر وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان.

إقامة المجازر

وأوضح أنه تحرص الوزارة دائما على إنشاء مجازر حديثة وفقا للمعايير الدولية والمصرية والمحاجر بيطرية لفحص الماشية الواردة ، مع تطوير منظومة تخزين وحفظ اللحوم، من خلال صالات مبردة أو ثلاجات حديثة لحفظ اللحوم.