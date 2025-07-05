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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بسبب اللحوم والزيوت والألبان.. أسعار الغذاء ترتفع بشكل طفيف في يونيو

ارشيفيه
ارشيفيه
وكالة

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو،  أن أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفعت قليلاً في يونيو مدعومةً بارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دولياً، 128.0 نقطة في يونيو، بزيادة قدرها 0.5 % عن مايو  وارتفع المؤشر بنسبة 5.8 % عن مستواه قبل عام، لكنه ظل أقل بنسبة 20.1 % عن أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس/ آذار 2022.

محاصيل الحبوب

وانخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.5 % إلى 107.4 نقطة، وهو الآن أقل بنسبة 6.8 % عن مستواه قبل عام، مع انخفاض أسعار الذرة العالمية بشكل حاد للشهر الثاني.

وأثرت زيادة المحاصيل وزيادة المنافسة التصديرية من الأرجنتين والبرازيل على أسعار الذرة، بينما انخفضت أسعار الشعير والذرة الرفيعة أيضاً. ومع ذلك، ارتفعت أسعار القمح بسبب المخاوف المتعلقة بالطقس في روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

أسعار الزيوت هي الأعلى

وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.3 % مقارنةً بشهر مايو ليصل إلى 155.7 نقطة، وهو الآن أعلى بنسبة 18.2 % من مستواه في يونيو 2024، مدفوعاً بارتفاع أسعار زيت النخيل وبذور اللفت وفول الصويا.

وارتفع زيت النخيل بنسبة تقارب 5 % مقارنةً بشهر مايو بفضل الطلب القوي على الواردات، بينما تلقى زيت الصويا دعماً من توقعات ارتفاع الطلب من قطاع الوقود الحيوي عقب الإعلانات عن تدابير سياسية داعمة في البرازيل والولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار السكر بنسبة 5.2 % مقارنةً بشهر مايو لتصل إلى 103.7 نقطة، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل/ نيسان 2021، مما يعكس تحسن آفاق العرض في البرازيل والهند وتايلاند.

أسعار اللحوم عند مستوى قياسي

وارتفعت أسعار اللحوم إلى مستوى قياسي بلغ 126.0 نقطة، وهي الآن أعلى بنسبة 6.7 % من مستواها في يونيو 2024، مع ارتفاع جميع الفئات باستثناء الدواجن.

وسجلت لحوم الأبقار ذروة جديدة، مما يعكس تقلص الإمدادات من البرازيل والطلب القوي من الولايات المتحدة. واستمرت أسعار الدواجن في الانخفاض بسبب وفرة الإمدادات البرازيلية.

وارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.5 % مقارنةً بشهر مايو ليصل إلى 154.4 نقطة، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 20.7 %.

بالتوازي، توقعت منظمة الأغذية والزراعة الفاو، في تقرير منفصل، أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2025 مستوى قياسياً قدره 2.925 مليار طن، بزيادة قدرها 0.5 % عن توقعاتها السابقة و2.3 في المائة عن العام السابق.

وقد تتأثر التوقعات بتوقعات الطقس الحار والجاف في أجزاء من نصف الكرة الشمالي، وخاصةً محصول الذرة الذي شارف موسم زراعته على الانتهاء.

قدرها 05 والزراعة الفاو 207 الفاو في

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