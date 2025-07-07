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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء تعلن الكشوف الأولية للمرشحين

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة د. عمرو محمد علي، انتهاء اللجنة من إعداد الكشوف الأولية للمرشحين.

وأشار إلى تقدم 75 مرشحا لمقاعد مجلس النقابة العامة، حيث ترشح لمنصب فوق السن 36 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد، ولمنصب تحت السن 13 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد.

وبحسب رئيس اللجنة- يتم اختيار مرشح واحد فقط ممثل عن كل منطقة من المناطق ال6، حيث يتنافس على مقعد منطقة القاهرة 4 مرشحين، ومنطقة وسط الدلتا 3 مرشحين، ومنطقة شرق الدلتا 9 مرشحين ولمنطقة غرب الدلتا مرشح واحد، ومنطقة شمال الصعيد 7 مرشحين، ومنطقة جنوب الصعيد مرشحان.

كما تقدم للترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية 283 مرشحا، 139 مرشحا منهم تحت السن و 144 فوق السن.

ومن المقرر أن يُفتح باب الطعون في الفترة من 10 حتى 15 يوليو، وتُعلن نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم 20 يوليو، يليها فتح باب التنازلات من 23 إلى 28 يوليو، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 10 أغسطس 2025.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل، على نصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.

للإطلاع علي قوائم المرشحين (المبدئية) علي مقاعد النقابة العامة اضغط علي الرابط التالي:

https://bit.ly/3GvzOM0

لإطلاع علي قوائم المرشحين (المبدئية) علي مقاعد النقابة الفرعية  اضغط علي الرابط التالي:

https://bit.ly/4lefC0a

 للإطلاع علي جميع التعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية اضغط  علي الرابط التالي :
https://tinyurl.com/2akfh539

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء نقابة الأطباء منطقة القاهرة منطقة وسط الدلتا غرب الدلتا شمال الصعيد

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