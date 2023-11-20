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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنتهك القانون الدولي..كاتب صحفي: إسرائيل لم تلتزم طوال تاريخها بقرارات مجلس الأمن

علي السيد
علي السيد

علق الكاتب الصحفي علي السيد، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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وقال علي السيد في حواره في برنامج " صباحك مصري" المذاع على قناة " إم بي سي مصر2"، :" المجموعة الوزارية العربية تجري جولة خارجية  كي تشكل بعض الضغوط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وخفض حدة التصعيد في غزة ".

 

 وأضاف علي السيد :" هناك رأي عام عالمي أصبح ضد المجازر والجرائم التي تركبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية ".

 

وتابع علي السيد:" التعويل على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب في غزة اصبح بدون جدوى وفاعلية"، مضيفا:"  لم يتم تطبيق أي هدنة إنسانية في قطاع غزة ".

 

واكمل علي السيد:"إسرائيل لم تلتزم طوال تاريخها بمئات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة ولم تعاقب إسرائيل على أي انتهاك للقوانين الدولية وحقوق الإنسان ".

 

 ولفت علي السيد:" إسرائيل تنفذ عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية في غزة  لكن العالم صامت لأن إسرائيل تحارب باسم وسلاح الولايات المتحدة الامريكية".

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