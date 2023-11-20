تنتهك القانون الدولي..كاتب صحفي: إسرائيل لم تلتزم طوال تاريخها بقرارات مجلس الأمن

علق الكاتب الصحفي علي السيد، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال علي السيد في حواره في برنامج " صباحك مصري" المذاع على قناة " إم بي سي مصر2"، :" المجموعة الوزارية العربية تجري جولة خارجية كي تشكل بعض الضغوط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وخفض حدة التصعيد في غزة ".

وأضاف علي السيد :" هناك رأي عام عالمي أصبح ضد المجازر والجرائم التي تركبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية ".

وتابع علي السيد:" التعويل على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب في غزة اصبح بدون جدوى وفاعلية"، مضيفا:" لم يتم تطبيق أي هدنة إنسانية في قطاع غزة ".

واكمل علي السيد:"إسرائيل لم تلتزم طوال تاريخها بمئات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة ولم تعاقب إسرائيل على أي انتهاك للقوانين الدولية وحقوق الإنسان ".

ولفت علي السيد:" إسرائيل تنفذ عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية في غزة لكن العالم صامت لأن إسرائيل تحارب باسم وسلاح الولايات المتحدة الامريكية".