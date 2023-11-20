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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري: تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة لمصر والدول العربية

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري خلال لقاء مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن هناك سياسة كانت مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر. 

وأضاف وزير الخارجية في كلمته، خلال زيارة وفد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية إلى بكين للتباحث حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: "تهجير الفلسطينيين سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم".

 

وتابع شكري: "للأسف الخروقات الجسيمة لجرائم الحرب الإسرائيلية لا يسميها البعض بمسمياتها الحقيقية".

 

وأشار إلى أن هناك مسئولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية، وهذا هو موقف الصين الذي نعرفه ونتوقعه.

 

وأكد شكري، أن مصر تبذل كل جهد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ولكن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هى سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار.

وبدأ اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانج يي فى بكين.

ويأتي ذلك خلال زيارة الوفد العربي الإسلامي الذي تم تشكيلة بناء على قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بـ الرياض بشأن إنهاء الصراع القائم في الأراضي الفلسطينية.

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