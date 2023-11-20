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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أدلة جديدة بشأن جرائمها.. العفو الدولية تطالب المحكمة الجنائية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

قصف غزة
قصف غزة

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات في التحقيق بجرائم الحرب في قطاع غزة.

وقالت العفو الدولية ، إن هناك أدلة جديدة على ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب في غزة ويجب التحقيق فيها.

وأضافت أنه لا مكان آمناً في غزة، مؤكدة أن الضربات الإسرائيلية تدل على مدى الاستخفاف بحياة الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، وقع أكثر من مليون شخص من مختلف أنحاء العالم على عريضة لمنظمة العفو الدولية، تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

واتهمت منظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك "القضاء على عائلات بأكملها”.

وجاء في العريضة، من بين أمور أخرى، أن "السلطات الإسرائيلية تواصل تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ​​​​، وتقصف مخيمات اللاجئين المزدحمة والمستشفيات والمدارس التي تديرها الأمم المتحدة والمخابز والمساجد والكنائس والطرق والمنازل المدنية”.

وأضافت العريضة أن "الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة ما زالوا في خطر".

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