النمنم: غزة تتعرض لإبادة جماعية.. ومصر رفضت مخطط إسرائيل.. فيديو

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الدولة المصرية ضربت مثالا رائعا في تجسيد الوطنية بأبهى صورها في ملف القضية الفلسطينية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف “النمنم”، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، “اللحظة الحالية فارقة، وهي لحظة حرب إبادة لما يرتكبه الجيش الإسرائيلي تجاه غزة والمدنيين الفلسطينيين”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني، مشددا على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي رفضت ونددت بذلك، ولابد من مواجهة ذلك بالوحدة العربية والتصدي للإبادة التي تنفذها إسرائيل.

وأوضح أن أول تحرك لوزير خارجية أمريكا، كان لمصر للضغط بشأن مخطط إسرائيل، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء ومحافظات مصر، إلا أن الرد المصري كان صريحا وواضحا، وأن مصر ترفض رفضا قاطعا ما تخطط له إسرائيل بتهجير قسري لسكان قطاع غزة، وهو موقف الشعب المصري ليس فقط القيادة السياسية.

