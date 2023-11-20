التعاون الخليجي: إسرائيل تتجاهل دعوات المجتمع الدولي إلى وقف هجماتها البربرية على غزة

قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إنّ استمرار تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدم الاستماع لأي نصيحة أو مطلب أو نداء سواء من المجتمع الدولي أو أصدقائه يشكل خطرا كبيرا على حياة الأشقاء والشقيقات في قطاع غزة وفلسطين، وعلى أمنن الإقليم والعالم.

وأضاف البديوي في لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن نعلم أن الظلم لا ينتج عنه سوى الانفجار، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم سيؤثر بكل تأكيد وينتج عنه انفجار كبير، فالموضوعات متشابكة جيوسياسيا وعسكريا، وكلنا نعلم أن الناتج من وراء التعنت الإسرائيلي وعدم الاستماع لأي جهة من العالم بالكف عن هذه الهجمات البربرية سينتج عنه أمور خطيرة".

وتابع أمين عام مجلس التعاون الخليجي: "أعماهم الغضب ويرون في أنفسهم بأنهم الأحق، وهذا هو الظلم الكبير الذي نخشاه ونخشى أن ينتج عنه ردود فعل سيئة إقليمية ودولية".

أوضح: "منذ اليوم الأول، ودول المجلس اتخذت خطوات واضحة وعقدت مجلسا وزاريا استثنائيا وهو الثالث والأربعين، وكان ذلك في مسقط، وأعلنت فيه تبرعها لصالح الشعب الفلسطيني في غزة وأعلنت مواقفها الثابتة في القضية الفلسطينية".

