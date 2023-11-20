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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق صافرات الإنذار في القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية مع لبنان

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين، إن صفارات الإنذار تدوي في القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية مع لبنان.

ومنذ وقت قليل، نشرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، لقطات مصورة أظهرت دمارا  هائلا في ثكنة "بيرانيت" التابعة لجيش الاحتلال قرب الحدود مع لبنان بعد استهدافها من حزب الله بصواريخ "بركان".

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف أحد مراكز القيادة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، وذلك بـ4 صواريخ

وأصدر "حزب الله" بيانًا جاء فيه: "استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (‌‎8:00‌‏) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة".

وأضاف البيان :"هاجم مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مجدداً عند الساعة (8:20) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان".

إسرائيل إطلاق صفارات الإنذار حزب الله اللبناني صفارات الإنذار حزب الله

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