مصادر إسرائيلية: مستشار بايدن يلتقي جالانت لمناقشة الوضع على الحدود مع لبنان

ذكرت مصادر إسرائيلية اليوم الاثنين أن عاموس هوكستين مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيلتقي وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يواف جالانت لمناقشة الوضع على الحدود مع لبنان.

وأضافت المصادر نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الإدارة الأمريكية قلقة من اتساع الحرب ما يتطلب تدخلا أكبر من واشنطن بحسب ما أفاد به فضائية "العربية" في نبأ عاجل.

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصاعدا في حدة الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث عادت المواجهات بينهما في الثامن من أكتوبر الماضي، بعد يوم واحد من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة.