بعد رفع الجلسة العامة.. النواب يستأنف أعماله غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.

وقبيل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ 100 مليار ين ياباني، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثالثة.

وتسدد مصر بموجب الاتفاقية ﻗﺮض وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ »ﺟﺎﻳﻜﺎ« اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 1.2 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻤﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق، ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 30 ﻋﺎًﻣﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪة %0.1 ﺳﻨﻮﻳﺎً .

وﺗﻤﺘﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻠﺨﻂ، اﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،2021 ﺑﻄﻮل 19 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮا، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺣﻰ اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻣﺪﻳﻨﺔ 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻣﺮورا ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺮم، وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﺣﻰ اﻟﻔﺴﻄﺎط ﺑﻤﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻳﻨﺘﻈﺮ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ أواﺧﺮ 2025.

وﺗﺘﻀﻤﻦ الاتفاقية ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 10 ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﺪء اﻟـﺼـﺮف اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﺬى ﻳﻐﻄﻰ ﺟــﺰءا ﻣـﻦ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺤﻄﺎت، وأﻧﻈﻤﺔ اﻹﺷـﺎرات واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، وﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.

وﺳﺘﺒﺪأ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻰ ﻛﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ« ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻧﻔﺎق 23 ﻗﻄﺎرا اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ ﻋﻘﺐ إﻧﺸﺎﺋﻪ.

وأﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء 4 ﻣﻌﺪات ﺣﻔﺮ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘﺮو ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ »ﻫﻴﺮﻧﻜﻨﺸﺖ« اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ 75 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ إﺳﻨﺎد 14 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ أﻃﻮال اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻷﻧﻔﺎق ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، وﻫﻰ: » ﺑﺘﺮوﺟﻴﺖ، ﻛﻮﻧﻜﻮرد، واﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻌﺮب ، وأوراﺳﻜﻮم« ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﻔﺬ »ﺗﺎﻳﺴﻰ ﻛﻮرﺑﻮرﻳﺸﻴﻦ« اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ 4 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻓﻘﻂ.