قرار عاجل.. توفير 20 ألف عامل للاستعانة بهم كخدمات معاونة في المدارس

ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية دور صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة استغلال الموازنة المتاحة من خلال الصندوق في تطوير العملية التعليمية التي تواجه العديد من التحديات وتحتاج إلى حلول غير تقليدية في مواجهتها.

واستعرض اللواء محمد سامى مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عرضا، بشأن الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٢، مشيرا إلى أنه من أهداف الصندوق زيادة الدعم المقدم للمشروعات التعليمية.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تمويل إنشاء مجمع مدارس ( إبتدائي ، إعدادي ) بمنطقة الأحمدية بمدينة أسوان وتوفير الاعتماد المالى؛ وذلك لخفض معدلات الكثافة الطلابية بالمحافظة.

ووافق مجلس الإدارة على تمويل تكاليف تطبيق الدراسة الاستطلاعية والأساسية الخاصة بدراسة البيزا ٢٠٢٥، ؛ وذلك استكمالا لموافقة المجلس القومى للامتحانات والتقويم التربوى؛ لأهميتها القصوى لتقييم النظام التعليمى المصرى.

وتمت الموافقة على تمويل أعمال الصيانة العاجلة لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور بمحافظة القليوبية؛ وذلك للمحافظة على المبنى كأصل من أصول الوزارة.

ووافق المجلس على تمويل توصيل الكهرباء لمبنى الإقامة الخاص بطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الأقصر.

ووافق مجلس الإدارة على مساهمة الصندوق في تمويل توفير ۲۰ الف عامل للاستعانة بهم كخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي٢٠٢٣ / ٢٠٢٤؛ موزعين على المديريات التعليمية، وفقا لاحتياج كل مديرية، وذلك للاستعانة بهم فى المعاونة والإشراف داخل المبانى المدرسية.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر ، على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية و اخلائها من اي عملية تعليمية خلال ايام الاقتراع

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة أن يقوم مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى آداء في هذا الشأن.

خطاب رسمي

وأصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ بدعوة الناخبين ل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها ايام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافقة ١٠ و ١١ و ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ ، و في حالة الاعادة تجرى اعادة الانتخابات الرئاسية ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الموافقة ٨ و ٩ و ١٠ يناير ٢٠٢٤