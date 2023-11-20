وزير الأوقاف ينشر نص خطبة الجمعة "القوة والثبات في مواجهة التحديات"

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة في جميع مساجد الحمهورية بعنوان « القوة والثبات في مواجهة التحديات».

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك نص الخطبة الاسترشادية حتى يستفيد منها الأئمة.

من ناحية أخرى قررت وزارة الأوقاف عقد اختبار تحريري وشفوي للأسر القرآنية السبع ليتم تصعيد أفضل خمسة من بينها للتصفية النهائية للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والتي ستعقد بدار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت 23 / 12 / 2023م ، علمًا بأن الاختبار التحريري سيكون من (40) درجة والشفوي من (60) درجة بذات ضوابط المسابقة العالمية، وسيكون الاختبار في القرآن الكريم فقط، وذلك يوم الثلاثاء 21/ 11/ 2023م بمسجد الرحمة بباب اللوق، في تمام الساعة العاشرة صباحًا مع العلم بأن الأسر الخمس الأولى ستتنافس على الجوائز التالية :

الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه.

الأسرة الثانية : 400 ألف جنيه.

الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه.

الأسرة الرابعة : 200 ألف جنيه.

أما الأسرتان اللتان لا يتم تصعيدهما فسيتم صرف مكافأة تشجيعية لكل منهما ، وكذلك الأسرة الخامسة من الأسر التي سيتم تصعيدها أيضًا ، علما بأنه سيتم جمع درجات التحريري والشفوي وأخر تصفية سابقة لكل أسرة .