عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف ينشر نص خطبة الجمعة "القوة والثبات في مواجهة التحديات"

صدى البلد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة في جميع مساجد الحمهورية بعنوان « القوة والثبات في مواجهة التحديات». 

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك نص الخطبة الاسترشادية حتى يستفيد منها الأئمة.  

من ناحية أخرى قررت وزارة الأوقاف عقد اختبار تحريري وشفوي للأسر القرآنية السبع ليتم تصعيد أفضل خمسة من بينها للتصفية النهائية للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والتي ستعقد بدار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت 23 / 12 / 2023م ، علمًا بأن الاختبار التحريري سيكون من (40) درجة والشفوي من (60) درجة بذات ضوابط المسابقة العالمية، وسيكون الاختبار في القرآن الكريم فقط، وذلك يوم الثلاثاء 21/ 11/ 2023م  بمسجد الرحمة بباب اللوق، في تمام الساعة العاشرة صباحًا مع العلم بأن الأسر الخمس الأولى ستتنافس على الجوائز التالية :
الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه.
الأسرة الثانية : 400 ألف جنيه. 
الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه.
الأسرة الرابعة : 200 ألف جنيه. 

 

أما الأسرتان اللتان لا يتم تصعيدهما فسيتم صرف مكافأة تشجيعية لكل منهما ، وكذلك الأسرة الخامسة من الأسر التي سيتم تصعيدها أيضًا ، علما بأنه سيتم جمع درجات التحريري والشفوي وأخر تصفية سابقة لكل أسرة .

خطبة الجمعة المقبلة الدكتور محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

«الصليبي الثالث» يطارده| رعب في الأهلي من تجدد إصابة أكرم توفيق.. ماذا حدث؟!

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

وزير التعليم: الثانوية العامة الجديدة ستهتم بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في مقرراتها

يونيسف: مطلوب وقف إطلاق النار في غزة فورا لإيصال المساعدات ودعم الأطفال

الساعات الأخيرة|البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز المنزلي.. تفاصيل

بيان عاجل من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة

لهذا السبب.. ارتفاع قياسي بأسعار السكر عالميا

رئيس الاتحاد الإفريقي: لا عذر لإسرائيل في قصف غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل اللازانيا زي المحلات

لن تتخيلوا شكل نجوي ابراهيم بعد اصابتها بالسرطان

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

شاهد تطورات العروسة باربي.. تمارس حياة الأمومة مع أطفالها

فيديو

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ