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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلم يطرح كليب أنا عربى تضامنا مع أهل غزة.. فيديو

كليب أنا عربى
كليب "أنا عربى"

طرح المطرب مسلم، أحدث أعماله الغنائية فيديو كليب"أنا عربى" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والتى تضامن ودعم فيها الشعب الفلسطيني، وأهل غزة ضد ما يواجهونه من قوات الاحتلال، من حرب ودمار، والأغنية كلمات محمد إبراهيم، ومن ألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كليب"أنا عربى"


وتقول كلمات "أنا عربى":

أنا الطفل اللي شيبتوه ، وسيبتوه تراب أرضه
و كل متقتلوه تلقوا ، في غيره بيتولد برضه

أنا بحلم ببيت هادي ، لا نار ولا ضرب ولا الغام
أنا بطلب حقوقي وليه ، حقوقي خلاص بقيت احلام

ف ايدي حجر لكن ثابت ، ف ايدكم انتم سلاح ونفوذ 
و شايف خوفكم ف عيونكم ، و انا قدامكوا مش مهزوز

أنا عربي فلسطيني .. انا بكل اللغات انسان
أنا نابلس و انا حيفا و انا يافا و انا بيسان

أنا القدس اللي صادروها وحطوا عليها مليون قفل
وكل اللي اتولد فيها بيتصنف شهيد مش طفل

أنا بيت لحم و رآم الله .. و شيخ جراح و انا الناصرة 
وانا غزه اللي فيها الناس ، دموعهم نازله م الحسرة

انا إسمي الشهيد الحي .. وعايش تحت خط النار 
لا خايف م الرصاص الجاي .. ولا بيهمني استعمار

أنا الطفل اللي شيبتوه ، و سيبتوه تراب ارضه
وكل متقتلوه تلقوا ، في غيره بيتولد برضه

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