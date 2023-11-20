بسبب عمره.. ماذا اقترح المقربون من بايدن لتحسين صورته في الانتخابات القادمة؟

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن مخاوف متزايدة بشأن عمره، أفادت تقارير بأن المطلعين والاستراتيجيين الديمقراطيين يدعون إلى إجراء تعديلات على صورته العامة، وفقًا لتقارير حديثة صادرة عن موقعي بوليتيكو وأكسيوس.

ناقش الأشخاص المقربون من الرئيس التدابير اللازمة لمعالجة التحديات المتصورة المتعلقة بعمره، وكان من بين الأمور التي تمت مناقشتها ما يلي:

المشي لمسافات أقصر أمام الكاميرا

تم تقديم اقتراحات لجعل الرئيس بايدن يمشي لمسافات أقصر أثناء ظهوره العام وأمام الكاميرات. تهدف هذه التوصية إلى تقديم صورة أكثر راحة ومرونة، مما يخفف من المخاوف بشأن تصلب خطواته.

اقتراحات بأحذية مريحة

اقترح المطلعون استبدال الأحذية الرسمية بأحذية أكثر راحة. ولا يهدف هذا إلى تقليل مخاطر السقوط فحسب، بل يسعون أيضًا إلى جعل خطوة الرئيس تبدو أقل تصلبًا.

بحسب ما ورد يشعر الاستراتيجيون الديمقراطيون والمانحون بالإحباط من نهج حملة بايدن تجاه قضية العمر. ويرى البعض أن الحملة لم تفعل ما يكفي لمعالجة المخاوف العامة بشأن عمر الرئيس، خاصة أنه احتفل بعيد ميلاده الحادي والثمانين يوم الاثنين، ليصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ.

يحث المانحون الحملة على اتخاذ موقف أكثر استباقية، حتى أنهم أوصوا بدمج الفكاهة حول عمر بايدن كوسيلة لطمأنة الجمهور. كانت المعايير المزدوجة الملحوظة في مناقشة العمر، مع التركيز بشكل أقل على دونالد ترامب البالغ من العمر 77 عامًا، نقطة قلق بين مؤيدي الديمقراطيين.

تشير التقارير إلى أن أفراد عائلة الرئيس بايدن يشعرون بالقلق أيضًا بشأن مسألة العمر. وفي حين يعتقد الحلفاء المقربون أن بايدن مؤهل عقلياً لهذا المنصب، هناك اعتراف بأنه يمكن أن يبدو ضعيفاً في بعض الأحيان. ولا تزال المداولات الداخلية مستمرة، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن جميع المناقشات.

يزعم بعض المانحين أنه بعد إثارة المخاوف بشأن عمر بايدن، رفض مسؤولو اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) الاعتراف به كمشكلة. وقد سلط ديفيد أكسلرود، مستشار أوباما السابق، الضوء مؤخراً على قضية العمر باعتبارها مصدر قلق كبير، مؤكداً على تأثيرها على الإدراك العام، وخاصة أمام الكاميرا.

أوضحت تقارير سابقة من موقع أكسيوس في سبتمبر الجهود التي يبذلها فريق بايدن لعام 2024 لمعالجة مخاوف الصحة البدنية، بما في ذلك تشخيص "التهاب المفاصل الشوكي الكبير". وبحسب ما ورد كان الفريق يعمل على منع الحوادث العامة، مثل التعثر، عن طريق الحد من صعود السلالم وجعل الرئيس يرتدي أحذية التنس.